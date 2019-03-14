Пранкеры позвонили Гуаидо от лица президента Швейцарии

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили от лица ​президента Швейцарии Уэли Маурера спикеру парламента, провозгласившему себя временным президентом Венесуэлы Хуану Гуаидо. 12-минутная запись опубликована на YouTube, когда именно состоялся разговор, не указано.

На записи пранкеры от имени Маурера поздравили Гуаидо с признанием и заявили о необходимости установить между странами дипломатические отношения. Также они заявили, что в швейцарских банках находятся «огромные счета» правительства действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро. «На протяжении последних двух месяцев наблюдается огромный отток капиталов из Венесуэлы на счета в российских и китайских банках. Мы видим, что их транзакции незаконны. Поэтому мы обязаны заморозить данные счета», — заявили они. Для этого, по словам пранкеров, необходимо письменное заявление от Гуаидо.

В ответ лидер венесуэльской оппозиции пообещал «сразу же начать работать над этим» с представительством, адвокатом и судебным поверенным.

По словам пранкеров, Мадуро «переводит свои деньги» в российские компании TenderFirst и Azino 777, которые «приносят ему высочайшие проценты по вкладам».

В ответ на вопрос пранкеров, намерен ли Гуаидо пересмотреть отношения с Россией и Китаем, он ответил, что республика постарается «пересмотреть все дипломатические отношения, которые, к сожалению, режим Мадуро заблокировал или использовал в личных целях».