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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Пранкеры разыграли спецпредставителя Госдепа и обсудили счета Венесуэлы

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили от лица ​президента Швейцарии Уэли Маурера специальному представителю Госдепа США по Венесуэле Элиотту Абрамсу. В ходе разговора, в частности, они обсудили венесуэльские счета в вымышленном банке Limpopo, передает «Россия 24».

По словам пранкеров, разговор с Абрамсом состоялся 19 февраля. Вован и Лексус сообщили спецпредставителю, что Берн не видит нарушений законодательства в том, что в банке с названием Limpopo есть счета связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро лиц, а также счета венесуэльской государственной нефтяной компании PVDSA.

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В ответ на это американский политик заявил, что средства на этих счетах должны быть немедленно заморожены. «Есть риск, что в отношении любого швейцарского банка, который передаст эти активы, в будущем может быть подан иск», — сказал Абрамс, уточнив, что претензии могут поступить от будущего законного правительства Венесуэлы под руководством оппозиционера Хуана Гуаидо из-за того, что банк допустил разворовывание находящихся на счетах активов.

Пранкеры на угрозу заморозки этих средств попросили Абрамса предоставить некие данные. «Хорошо, что это значит? Какую информацию вы хотите, чтобы мы предоставили? Как лучше?» — поинтересовался спецпредставитель. Вован и Лексус пояснили, что им нужны сведения, в которых говорится, что эти средства были получены преступным или другим незаконным путем.

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Как сообщили пранкеры, в конце разговора политик заявил, что США не собираются вводить войска в Венесуэлу, несмотря на публичные заявления Вашингтона о том, что американская армия может оказаться на территории Боливарианской Республики. Абрамс пояснил, что власти Соединенных Штатов подобными заявлениями пытаются заставить понервничать вооруженные силы Венесуэлы. «Мы считаем, что это было бы тактической ошибкой — давать им безмерные гарантии того, что вооруженных сил США там никогда не будет. Но мы занимаемся совсем другим. А занимаемся мы тем, что вы видите. Финансовое давление, экономическое давление, дипломатическое давление», — отметил Абрамс.

​23 января Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, большинство стран Южной Америки и ряд стран Евросоюза. Николаса Мадуро считают легитимным президентом Россия, Турция, Китай, Иран, Куба и некоторые другие страны.

Теги: Венесуэла, спецпредставитель, Вован и Лексус, пранкеры
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