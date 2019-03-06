Пранкеры разыграли спецпредставителя Госдепа и обсудили счета Венесуэлы

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили от лица ​президента Швейцарии Уэли Маурера специальному представителю Госдепа США по Венесуэле Элиотту Абрамсу. В ходе разговора, в частности, они обсудили венесуэльские счета в вымышленном банке Limpopo, передает «Россия 24».

По словам пранкеров, разговор с Абрамсом состоялся 19 февраля. Вован и Лексус сообщили спецпредставителю, что Берн не видит нарушений законодательства в том, что в банке с названием Limpopo есть счета связанных с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро лиц, а также счета венесуэльской государственной нефтяной компании PVDSA.

В ответ на это американский политик заявил, что средства на этих счетах должны быть немедленно заморожены. «Есть риск, что в отношении любого швейцарского банка, который передаст эти активы, в будущем может быть подан иск», — сказал Абрамс, уточнив, что претензии могут поступить от будущего законного правительства Венесуэлы под руководством оппозиционера Хуана Гуаидо из-за того, что банк допустил разворовывание находящихся на счетах активов.

Пранкеры на угрозу заморозки этих средств попросили Абрамса предоставить некие данные. «Хорошо, что это значит? Какую информацию вы хотите, чтобы мы предоставили? Как лучше?» — поинтересовался спецпредставитель. Вован и Лексус пояснили, что им нужны сведения, в которых говорится, что эти средства были получены преступным или другим незаконным путем.