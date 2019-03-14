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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян

В качестве самозанятых граждан зарегистрировались более 40 тыс. россиян. Об этом на полях конкурса «Лидеры России» заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, сообщает «РИА Новости».

Говоря о том, сколько зарегистрированных самозанятых может быть к концу года, он сказал, что «нет оценок».

20 февраля первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что за полтора месяца проведения эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались около 30 тыс. россиян. 15 января, по его оценке, этот показатель составлял 8 тыс. человек.

Общество
Силуанов подсчитал зарегистрировавшихся в качестве самозанятых россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о введении на указанных территориях экспериментального налога на профессиональный доход для самозанятых в конце ноября прошлого года. Эксперимент начался 1 января, он рассчитан на 10 лет. Самозанятыми считаются граждане, не имеющие работодателя и наемных сотрудников и получающие доход от личной трудовой деятельности. Налоговая ставка для тех, кто работает с физическими лицами, составит 4%, с юридическими или индивидуальными предпринимателями — 6%.

Теги: ФНС, самозанятые, Налоги
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