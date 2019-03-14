ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян

В качестве самозанятых граждан зарегистрировались более 40 тыс. россиян. Об этом на полях конкурса «Лидеры России» заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, сообщает «РИА Новости».

Говоря о том, сколько зарегистрированных самозанятых может быть к концу года, он сказал, что «нет оценок».

20 февраля первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что за полтора месяца проведения эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались около 30 тыс. россиян. 15 января, по его оценке, этот показатель составлял 8 тыс. человек.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении на указанных территориях экспериментального налога на профессиональный доход для самозанятых в конце ноября прошлого года. Эксперимент начался 1 января, он рассчитан на 10 лет. Самозанятыми считаются граждане, не имеющие работодателя и наемных сотрудников и получающие доход от личной трудовой деятельности. Налоговая ставка для тех, кто работает с физическими лицами, составит 4%, с юридическими или индивидуальными предпринимателями — 6%.