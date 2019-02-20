Силуанов подсчитал зарегистрировавшихся в качестве самозанятых россиян

Около 30 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых за полтора месяца проведения эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на расширенной коллегии налоговых органов, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, что около 30 тыс. самозанятых уже зарегистрированы в системе», — отметил он.

Он добавил, что в 2019 году правительству необходимо подготовить все нормативно-правовые документы, чтобы со следующего года запустить этот налог не в экспериментальном, а в общем режиме для регионов России.

Глава ФНС Михаил Мишустин уточнил, что за этот период было выдано 1,1 млн чеков на общую сумму более 865 млн руб. ​