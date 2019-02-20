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Силуанов подсчитал зарегистрировавшихся в качестве самозанятых россиян

Около 30 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых за полтора месяца проведения эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на расширенной коллегии налоговых органов, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, что около 30 тыс. самозанятых уже зарегистрированы в системе», — отметил он.

Он добавил, что в 2019 году правительству необходимо подготовить все нормативно-правовые документы, чтобы со следующего года запустить этот налог не в экспериментальном, а в общем режиме для регионов России.

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Глава ФНС Михаил Мишустин уточнил, что за этот период было выдано 1,1 млн чеков на общую сумму более 865 млн руб. ​

15 января Силуанов в интервью телеканалу РБК рассказывал, что за первые две недели в качестве самозанятых зарегистрировались более 8 тыс. человек. Он отметил, что в эксперименте участвуют всего четыре региона, поэтому начальные цифры можно назвать успешными.

Эксперимент с налогообложением самозанятых россиян проводится на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана с января. Самозанятыми считаются физические лица, которые получают доходы от предпринимательской деятельности и не имеют наемных сотрудников.​ Ставка экспериментального налога составляет от 4 до 6% в зависимости от того, кому самозанятый оказывает услуги — физическим или юридическим лицам.

Теги: самозанятые, регистрация, граждане России
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