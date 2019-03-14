Грудинин заявил об отсутствии предложений от КПРФ по мандату Алферова

Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин пока не получал предложений от руководства партии о возможной передаче мандата депутата Госдумы, ранее принадлежавшего Жоресу Алферову. Об этом сам он заявил РБК.

При этом Грудинин отказался комментировать сообщения СМИ, что КПРФ внесла его в список претендентов на мандат Алферова. Ранее об этом сообщила газета «Коммерсантъ».​

Грудинин действительно входит в список возможных кандидатов на место Алферова в Госдуме, подтвердил РБК член президиума ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По его словам, в перечне есть еще несколько человек. Собеседники РБК в партии называли среди возможных кандидатов на мандат Вадима Кумина. По словам Новикова, решение по кандидатуре примет президиум ЦК путем голосования, заседание пока не назначено.

Нобелевский лауреат и депутат от фракции КПРФ Жорес Алферов скончался 1 марта на 89-м году жизни. Депутатом Госдумы академик был с 1995 года, когда его избрали от движения «Наш дом — Россия». В последующие годы избирался в нижнюю палату по партийным спискам КПРФ, не являясь ее членом.