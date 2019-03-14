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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Грудинин заявил об отсутствии предложений от КПРФ по мандату Алферова

Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин пока не получал предложений от руководства партии о возможной передаче мандата депутата Госдумы, ранее принадлежавшего Жоресу Алферову. Об этом сам он заявил РБК.

При этом Грудинин отказался комментировать сообщения СМИ, что КПРФ внесла его в список претендентов на мандат Алферова. Ранее об этом сообщила газета «Коммерсантъ».​

Грудинин действительно входит в список возможных кандидатов на место Алферова в Госдуме, подтвердил РБК член президиума ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. По его словам, в перечне есть еще несколько человек. Собеседники РБК в партии называли среди возможных кандидатов на мандат Вадима Кумина. По словам Новикова, решение по кандидатуре примет президиум ЦК путем голосования, заседание пока не назначено.

Нобелевский лауреат и депутат от фракции КПРФ Жорес Алферов скончался 1 марта на 89-м году жизни. Депутатом Госдумы академик был с 1995 года, когда его избрали от движения «Наш дом — Россия». В последующие годы избирался в нижнюю палату по партийным спискам КПРФ, не являясь ее членом.

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Павел Грудинин участвовал в выборах президента России в 2018 году. Он занимает пост директора подмосковного «Совхоза имени Ленина». В 2017 году был избран председателем совета депутатов города Видное, но в феврале 2019-го эти полномочия были сняты с него досрочно.

Теги: Павел Грудинин
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