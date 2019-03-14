Google обнаружила за год 2,3 млрд недобросовестных рекламных объявлений

Корпорация Google за 2018 год удалила в общей сложности 2,3 млрд рекламных объявлений, которые были идентифицированы как недобросовестные. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Google. В среднем компания удаляла 6 млн объявлений в день.

Более 58 млн удаленных объявлений представляли собой фишинг (вид интернет-мошенничества, когда злоумышленник производит рассылку от имени известного бренда или маскирует под его сайт ресурс для получения личных данных пользователя) и были удалены еще до публикации, говорится в сообщении.

В 2018 году Google удалила в два раза больше аккаунтов недобросовестных рекламодателей по сравнению с 2017 годом. В компании это связывают с усовершенствованием своего алгоритма машинного обучения, что повысило эффективность выявления подобных аккаунтов. В итоге были заблокированы около 734 тыс. недобросовестных издателей и разработчиков приложений. Реклама полностью исчезла из 1,5 млн приложений.

Кроме того, за нарушение издательской политики компания удалила около 28 млн интернет-страниц.