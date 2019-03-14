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Google обнаружила за год 2,3 млрд недобросовестных рекламных объявлений

Корпорация Google за 2018 год удалила в общей сложности 2,3 млрд рекламных объявлений, которые были идентифицированы как недобросовестные. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Google. В среднем компания удаляла 6 млн объявлений в день.

Более 58 млн удаленных объявлений представляли собой фишинг (вид интернет-мошенничества, когда злоумышленник производит рассылку от имени известного бренда или маскирует под его сайт ресурс для получения личных данных пользователя) и были удалены еще до публикации, говорится в сообщении.

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В 2018 году Google удалила в два раза больше аккаунтов недобросовестных рекламодателей по сравнению с 2017 годом. В компании это связывают с усовершенствованием своего алгоритма машинного обучения, что повысило эффективность выявления подобных аккаунтов. В итоге были заблокированы около 734 тыс. недобросовестных издателей и разработчиков приложений. Реклама полностью исчезла из 1,5 млн приложений.

Кроме того, за нарушение издательской политики компания удалила около 28 млн интернет-страниц.

За искажение информации, некачественный или призывающий к ненависти контент в 2018 году реклама была удалена с 1,2 млн страниц, а также из 22 тыс. приложений. Около 15 тыс. сайтов в рекламной сети Google были заблокированы по тем же причинам.

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Из-за размещения «опасного или уничижительного» контента корпорация удалила почти 74 тыс. интернет-страниц и около 190 тыс. рекламных объявлений.

31 октября и 1 ноября 2017 года американский сенат заслушал доклады представителей Google, Facebook и Twitter о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Слушания помимо прочего касались политической рекламы, размещенной на площадках.

В декабре 2018 года американский суд обязал Google выплатить $217 тыс. для урегулирования претензий властей по делу о политической рекламе. Штраф в размере $238 тыс. также был наложен на Facebook. Компании обвинялись в несоблюдении законов штата Вашингтон о прозрачности политических объявлений.

Теги: Google, недостоверная реклама, фишинг, политическая реклама
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