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Google запустил в России поиск вакансий
Интернет-поисковик теперь будет показывать в поисковой выдаче предложения о вакансиях в отдельном окне. Такая система уже два года работает в США и других странах
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Google запустил в российском сегменте интернета поиск по вакансиям — Google Jobs. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на менеджера по стратегическому партнерству Google Андрея Липатцева и представителя HeadHunter, который является одним из партнеров интернет-компании.

Как пояснили собеседники газеты, пользователи теперь будут видеть предложения с вакансиями в отдельном окне в поисковой выдаче после соответствующего запроса. Так, достаточно будет ввести «работа в Москве», чтобы получить все размещенные столичными работодателями предложения. Отфильтровать свой запрос можно будет по нескольким категориям, таким как город, дата размещения, тип занятости, профиль компании. Вакансии можно будет сохранять, чтобы при следующем запросе уже иметь под рукой понравившийся вариант.

Первыми партнерами программы стали сервисы HeadHunter, SuperJob, «ГородРабот.ру» и другие. Дальше к Google Jobs могут присоединиться и другие ресурсы.

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По мнению руководителя направления digital-маркетинга HeadHunter Максима Гомозова, сотрудничество с Google дает дополнительное преимущество для большого количества соискателей по всей стране. Новый сервис сократит время отклика на вакансию до минимума, считает он. Основатель SuperJob Алексей Захаров назвал запуск Google Jobs логичным шагом.

Для Google новый сервис пока не будет приносить какую-либо прибыль. Есть ли у компании планы монетизировать сервис, пока не известно. В англоязычном сегменте Google сервис по поиску работы функционирует с 2017 года.

Автор: Анна Трунина
Теги: Google, вакансии, трудоустройство, поисковик
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