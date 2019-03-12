Медиакорпорация Мердока потребовала разделить Google

Он предложил австралийским властям принять закон, который обяжет Google развести свой поисковый и рекламный бизнес. Причиной он называет подавляющую мощь компании, которая сильно мешает конкуренции на рынке

Руперт Мердок (Фото: Drew Angerer / Bloomberg)

Подконтрольный Руперту Мердоку международный медиахолдинг News Corporation обратился к австралийскому регулятору с просьбой пролоббировать принудительное разделение Google на поисковый и рекламный бизнес, чтобы цифровым издателям было легче конкурировать за рекламу. Обращение (.pdf) размещено на сайте Австралийской комиссии по конкуренции и потреблению. В декабре регулятор заявлял о необходимости ужесточить регулирование в отношении интернет-гигантов.

Медиакорпорация требует от регулятора рекомендовать правительству Австралии издать указ, который бы обязал Google развести поисковый и рекламный бизнес по отдельным структурам, а позже и вовсе выставить на продажу свое рекламное подразделение или обязать Alphabet, материнскую компанию Google, продать свой основной поисковый бизнес в интернете.

«Google работает в закрытой экосистеме, благодаря которой связанные с ним компании, в том числе те, которые занимаются рекламными технологиями, защищают и закрепляют доминирование Google в общем поиске в интернете. <...> Рыночное влияние Google на всю цепочку поставок рекламных технологий огромно», — говорится в 80-страничном обращении.

Такое поведение Google в News Corp. считают антиконкурентным. Продажа, поясняется в обращении, может включать в себя координацию с иностранными госагентствами и некоторый первичный надзор за регулированием. Решение проблемы «должно быть смелым», заключили в медиакорпорации. При этом в обращении уточняется, что принудительное разделение бизнеса должно быть применено только к Google, несмотря на то что медиакорпорация говорит о вреде всех интернет-гигантов, в том числе Facebook.