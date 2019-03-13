Киркоров опроверг сообщения о «заказе» Галкиным его убийства

Певец Филипп Киркоров в своем Instagram назвал ложью сообщения о том, что шоумен Максим Галкин заказал его убийство. Об этом писал «Коммерсантъ» со ссылкой на фигуранта дела о подготовке теракта на концерте певца в Махачкале в 2017 году Хидирнеби Казуева.

«Были совершенно другие планы на день, в итоге провожу его, опровергая очередную ложь, касающуюся меня и моих близких друзей — Максима и Аллу (Пугачеву)», — написал Киркоров.

Ранее информацию о заказанном убийстве Киркорова опроверг сам Галкин.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что Казуев на допросе 4 марта рассказал, что Галкин обратился к нему с предложением совершить убийство Киркорова за 2 млн руб. Он заявил, что согласился на это предложение и получил 1 млн руб. в качестве аванса, а также мобильный телефон Nokia и сим-карту. По словам обвиняемого, он не собирался совершать теракт, а планировал убить певца. Казуев также ходатайствовал о допросе Галкина, Киркорова и певицы Аллы Пугачевой в качестве свидетелей и просил провести с ними очные ставки. Однако просьба была отклонена, поскольку свидетели посчитали, что Казуев хотел затянуть ход расследования.