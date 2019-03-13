Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Казуев заявил об этом на допросе 4 марта. Он рассказал, что в начале 2017 года посетил Москву, где к нему обратился Галкин с предложением совершить убийство Филиппа Киркорова.

По словам обвиняемого, Галкин предложил ему за совершение преступления 2 млн руб. Как предположил Казуев, Галкин решил пойти на такой шаг на почве ревности к своей супруге Алле Пугачевой.

Казуев заявил, что он согласился на это предложение, после чего ему передали 1 млн руб. в качестве аванса, а также мобильный телефон Nokia и сим-карту.

Как отмечает газета, Казуев ходатайствовал о допросе Галкина, Киркорова и Пугачевой в качестве свидетелей, а также просил провести с ними очные ставки. Следователи пришли к выводу, что он дал такие показания, чтобы затянуть ход расследования дела, после чего отклонили его ходатайство.