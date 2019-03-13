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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
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Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Казуев заявил об этом на допросе 4 марта. Он рассказал, что в начале 2017 года посетил Москву, где к нему обратился Галкин с предложением совершить убийство Филиппа Киркорова.

По словам обвиняемого, Галкин предложил ему за совершение преступления 2 млн руб. Как предположил Казуев, Галкин решил пойти на такой шаг на почве ревности к своей супруге Алле Пугачевой.

Казуев заявил, что он согласился на это предложение, после чего ему передали 1 млн руб. в качестве аванса, а также мобильный телефон Nokia и сим-карту.

Как отмечает газета, Казуев ходатайствовал о допросе Галкина, Киркорова и Пугачевой в качестве свидетелей, а также просил провести с ними очные ставки. Следователи пришли к выводу, что он дал такие показания, чтобы затянуть ход расследования дела, после чего отклонили его ходатайство.

Максим Галкин, комментируя «Коммерсанту» эту информацию, заявил, что «это не го тема». «Я комментировать ничего не могу», — сказал он.

Адвокат Исрафил Гададов, представляющий интересы Казуева, заявил, что будет добиваться проверки версии, изложенной его подзащитным.

Теги: Филипп Киркоров, Максим Галкин, подготовка теракта
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