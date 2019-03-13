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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Галкин назвал фантазией заявление о заказанном им убийстве Киркорова

Информация о том, что Максим Галкин заказал убийство певца Филиппа Киркорова, — фантазия.​ Об этом шоумен заявил на своей странице в Instagram.

«Я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошел, и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба: уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа [Киркорова]. Он очень расстроен, что так дешево», — сказал Галкин.

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Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Как ранее писал «Коммерсантъ», Хидирнеби Казуев, один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году, заявил на допросе в начале марта, что не собирался совершать теракт. По словам Казуева, он хотел убить певца по заказу Галкина за 2 млн руб.

Казуев высказал предположение, что Галкин решил убить Киркорова из-за ревности к своей супруге Алле Пугачевой. Следствие пришло к выводу, что с помощью таких заявлений подозреваемый старается затянуть ход расследования дела.

Теги: Филипп Киркоров, Максим Галкин, Убийство
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