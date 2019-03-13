В ООН обеспокоились ростом нападений на гражданских активистов на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад о ситуации на Украине в преддверии президентских выборов. В нем указывается, что за последний год на Украине постепенно росло количество нападений на журналистов, сотрудников СМИ, гражданских и политических активистов, адвокатов. При этом авторы исследования сообщают, что «значительное количество нападений, по утверждениям, совершено крайне правыми группами, причем в большинстве случаев безнаказанно».

В УВКПЧ отметили, что жестокие нападения «создали атмосферу запугивания, которая производит сдерживающее воздействие на способность и готовность людей открыто говорить о вопросах общественной значимости, прежде всего — выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики».

В качестве примеров авторы доклада упомянули активистку Екатерину Гандзюк, которая умерла после нападения с применением кислоты, атаки радикальных групп на офисы различных политических партий и собрания людей, выражающих альтернативные взгляды, угрозы в адрес священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.

В этой связи в ООН рекомендовали украинским властям защищать гражданские свободы, расследовать нападения на активистов и журналистов, публично осуждать нападения со стороны крайне правых групп, обеспечивать безопасность публичных собраний.