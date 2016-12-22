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На Украине признали нападение с кислотой на чиновницу заказным убийством
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На Украине признали нападение с кислотой на чиновницу заказным убийством
Общество, 22:07
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На Украине признали нападение с кислотой на чиновницу заказным убийством

Украинская полиция переквалифицировала нападение с кислотой на чиновницу Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк после ее смерти 4 ноября. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции. Оно было переквалифицировано на ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ). Ранее нападение на Гандзюк, которое произошло 31 июля, расследовали по статье покушение на убийство.

В сообщении полиции отмечается, что заказчиков устанавливает Служба безопасности Украины.

Гандзюк скончалась в возрасте 33 лет из-за обрыва тромба. Она была членом общественной организации «Центр политических студий и аналитики «Эйдос». Данная организация занималась, в том числе борьбой с коррупцией. Кроме того, она была управляющей делами исполкома Херсонского городского совета и была советником мэра Херсона Владимира Николаенко.

На Гандзюк напал неизвестный около ее дома и прыснул в лицо кислотой. В результате она получила ожог 35% поверхности кожи. Следствие рассматривает две версии нападения, а именно профессиональная и общественная деятельность Гандзюк и ее гражданская позиция. В нападении подозревают пятерых бывших участников АТО. На данный момент двое из них находятся под стражей, трое — под домашним арестом. Четверо подозреваемых признали свою вину. На сайте полиции отмечается, что расследование по уголовному делу было практически завершено и в ближайшее время материалы будут направлены в суд.

Теги: Украина , кислота , заказное убийство
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