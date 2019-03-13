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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Власти уточнили сроки появления беспилотных автомобилей в Москве

Первые беспилотные автомобили в рамках правительственного эксперимента появятся в Москве и Татарстане в апреле—мае 2019 года. Об этом заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что такое время начала эксперимента в 2019 году безопаснее с учетом состояния дорог зимой. Один из руководителей рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» — технического консультанта проекта — и президент ГЛОНАСС Александр Гурко добавил, что для участия в эксперименте заявились шесть компаний: «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора», «КамАЗ», «Иннополис» и Таганрогский университет. Впрочем, отметил Гурко, всего в в эксперименте примут участие около 150 автомобилей, большинство их которых принадлежит «Яндексу». «Все смотрят за пионерами, не все хотят набивать шишки первыми», — отметил Гурко.

Политика
Беспилотные автомобили выедут на МКАД и Третье кольцо в начале 2019 года

Провести испытания беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане Минпромторг предложил в начале ноября. Впоследствии стало известно, что испытания стартуют в начале 2019 года и будут продолжаться три года. За это время участники и организаторы должны «определить целевые показатели, технические характеристики беспилотников и понять, как они ведут себя на дорогах», рассказывал РБК пресс-секретарь «Автонета» Ярослав Федосеев. Он подчеркивал, что приоритет проекта — возможность запуска беспилотных такси.

Беспилотные автомобили будут маркированы специальным знаком «А» — автономное вождение. В салоне беспилотника будет находиться инженер, который сможет вмешаться в управление в случае необходимости.

Теги: беспилотные автомобили, Москва, Минпромторг
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