Власти предложили испытать беспилотные автомобили в Москве и Татарстане

Минпромторг предлагает провести эксперимент с использованием беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести на территориях города Москвы и Республики Татарстан эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года», — говорится в материалах.

При этом если беспилотный автомобиль станет причиной ДТП или другого происшествия, то ответственным будет считаться его владелец. Для участия в эксперименте гражданскую ответственность хозяев беспилотников застрахуют на сумму не менее 10 млн руб.

По итогам эксперимента, Минпромторг должен разработать требования безопасности, касающиеся беспилотных автомобилей.