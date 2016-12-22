Беспилотные автомобили выедут на МКАД и Третье кольцо в начале 2019 года

Автомобили, которые выедут на трассы и улицы Москвы, будут маркированы специальным знаком «А». Для водителей и пешеходов разработаны десять правил безопасности на дорогах с беспилотниками

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Маршруты и участники

Тестирование беспилотных автомобилей на улицах Москвы начнется в начале 2019 года. Об этом РБК рассказал Ярослав Федосеев — пресс-секретарь Национальной технологической инициативы «Автонет», которая выступает техническим консультантом проекта тестирования беспилотников в Москве и в Татарстане.

По информации «Автонет», участвовать в проекте будут «Яндекс», «КамАЗ», МАДИ и участники конкурса «Зимний город» — тестирования беспилотников в зимних условиях.

«Яндекс» планирует выпустить на улицы около 200 машин — в Москве и Татарстане, рассказал он. Оценивать затраты на проект сложно, однако известно, что вкладываться в него на этом этапе будет только компания-производитель. Тестирование будет продолжаться в течение трех лет и закончится в марте 2022 года. За это время участники и организаторы должны «определить целевые показатели, технические характеристики беспилотников и понять, как они ведут себя на дорогах. «Нужно будет еще рассмотреть возможности коммерческого использования беспилотника, — рассказал пресс-секретарь «Автонет». — В частности, возможность запуска беспилотных такси — это приоритет».

В Москве тестировать беспилотники будут по всему городу, в том числе на Третьем транспортном кольце и на МКАД. «Нужно понимать, как будет себя вести высокоавтоматизированное транспортное средство в центральных районах города, на окраине, в спальных районах, на трассах, чтобы собрать максимум информации о поведении искусственного интеллекта в разных условиях городского трафика», — добавил Федосеев. «Яндекс» начнет тестирование своих автомобилей в районе улицы Льва Толстого в Хамовниках, где находится офис компании, предположил он.

С 1 декабря у производителей беспилотников появилась возможность подать заявку на сертификацию в ФГУП «НАМИ», который сертифицирует все транспортные средства, уточнил он. Перед этим производитель обязан застраховать каждый из своих беспилотников на 10 млн руб. Затем беспилотный автомобиль пройдет сертификацию — и НАМИ выдаст заключение о допуске на дороги. Затем документы подаются в МВД, где машина регистрируется, и только после этого беспилотник может тестироваться в городских условиях, уточнил собеседник РБК.

Снять капюшон и не махать руками

Управляющий беспилотниками искусственный интеллект будет соблюдать правила дорожного движения, утверждает Федосеев: «там, где ограничение 40 [км/ч], он не разгонится до 50, даже если штраф все равно не придет».

При этом во время тестового периода в беспилотнике будет инженер, который в любой момент «берет руль и следит за дорожным движением». Так что если пешеход попробует перейти дорогу на красный свет или в неположенном месте — искусственный интеллект или инженер остановят машину. «Проходит полная фиксация движения беспилотника как на дороге, так и внутри автомобиля, — рассказал Федосеев. — Внести изменения в эту запись или прекратить ее никак невозможно, данные будут храниться в МВД и у разработчика, доступ будет предоставляться Минпромторгу и МВД». Беспилотные автомобили будут маркированы специальным знаком «А» — автономное вождение.

Для безопасности участников движения «Автонет» разработал список из десяти правил, которых стоит придерживаться при обращении с беспилотником. Если на перекрестке вы видите беспилотный автомобиль, то строго соблюдайте правила движения на светофоре (на «желтый» — стойте на месте).

Не высовывайтесь из окна и не машите руками перед беспилотником.

Обязательно использование поворотников и других световых мигающих сигналов при выполнении маневров. Автоматизированный транспорт считывает их и определяет дальнейший путь и скорость, опираясь на полученные данные.

Не пытайтесь обратить внимание инженера-пилота автоматизированного автомобиля на себя, сигналя без причины.

Водителям мотоциклов не стоит, проезжая рядом с беспилотниками, пытаться дотронуться до автоматизированного транспортного средства.

Сохраняйте спокойствие! Не отвлекайтесь от дороги, пытаясь заснять на видео функционирующий беспилотник.

В целях предосторожности не пытайтесь перебежать перед беспилотником, даже если видите «зебру».

Во время пересечения проезжей части будьте максимально сконцентрированными, смотрите по сторонам, так как автомобиль с литерой «А» может появиться в любой момент.

Пешеходам следует осуществлять переход только по соответствующей разметке, соблюдая безопасную дистанцию пересечения.

Во время пересечения проезжей части лучше снять капюшон (или другие элементы одежды, ограничивающие обзор) и не использовать такие технические средства, как наушники, гарнитуру и так далее, которые также могут помешать восприятию окружающей обстановки.

Провести испытания беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане Минпромторг предложил в начале ноября. По итогам эксперимента ведомство должно разработать требования безопасности, касающиеся этих транспортных средств.

Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане должен был начаться 1 декабря текущего года. Соответствующее постановление 26 ноября подписал глава правительства Дмитрий Медведев.