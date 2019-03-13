Россия укрепит защиту Северного морского пути дополнительными силами ПВО

Командующий Северным флотом (СФ) России адмирал Николай Евменов заявил, что на Крайнем Севере будут развернуты дополнительные силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сказал в интервью газете «Красная звезда».

«Уже практически достроен и готов к заселению новый блочно-модульный военный городок в якутском поселке Тикси, где вскоре будут размещены подразделения нового соединения противовоздушной обороны Северного флота», — сказал он.

По словам Евменова, они обеспечат безопасность воздушного пространства над Северным морским путем.

Кроме того, он сообщил, что береговые войска СФ в текущем году будут усилены противокорабельными ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». Помимо этого отдельная мотострелковая бригада Северного флота будет усилена арктическим вариантом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности «Тор-М2ДТ», добавил адмирал.