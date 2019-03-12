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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
Tesla $345 (+20,39%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Оборону Санкт-Петербурга усилили новыми расчетами С-400
Еще один полк зенитно-ракетных комплексов С-400 заступил на боевое дежурство в Ленинградской области. Первые ЗРК этой модели поступили сюда в 2015 году
ЗРК С-400 «Триумф» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Противовоздушная оборона (ПВО) регионов запада России, в том числе Санкт-Петербурга, усилена новыми зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400, дислоцированными в Ленинградской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Министерства обороны. Расчеты новых ЗРК уже заступили на боевое дежурство по прикрытию от ударов с воздуха «военных, административных и гражданских объектов».

Перед принятием новых ЗРК военнослужащие ракетного полка прошли переобучение, а затем провели проверочные боевые стрельбы на полигоне «Капустин Яр». По завершении испытаний новые комплексы совершили из Астраханской области к месту дислокации «комбинированный марш» протяженностью более 2 тыс. км.

Политика
«Триумф» попал в шторм: что случилось с ракетами С-400 для Китая

​Первый ЗРК С-400 «Триумф» поступил на вооружение войск ПВО Западного военного округа в конце 2014-го. В течение следующего года в соединение ПВО в Ленинградской области поступили два комплекта ЗРК С-400, заступивших на боевое дежурство. В ноябре 2015-го Минобороны сообщало, что комплексное переоснащение системы воздушно-космической обороны на северо-западе России на современные радиолокационные и зенитные ракетные комплексы «позволило создать сплошное радиолокационное поле в зоне ответственности».

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В последующие годы на вооружение войск ПВО Западного военного округа продолжали поступать новые ЗРК С-400. В декабре 2018-го Минобороны сообщило, что на С-400 полностью перевооружен дислоцированный в Ленинградской области зенитный ракетный полк дивизии противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Ранее подразделения полка были оснащены комплексами С-300.

​ЗРК С-400 предназначен для уничтожения всех типов средств воздушно-космического нападения и способен поражать самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 400 км, а на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Автор: Евгений Калюков
Теги: С-400, Ленинградская область
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