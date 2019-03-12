Оборону Санкт-Петербурга усилили новыми расчетами С-400

Еще один полк зенитно-ракетных комплексов С-400 заступил на боевое дежурство в Ленинградской области. Первые ЗРК этой модели поступили сюда в 2015 году

ЗРК С-400 «Триумф» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Противовоздушная оборона (ПВО) регионов запада России, в том числе Санкт-Петербурга, усилена новыми зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400, дислоцированными в Ленинградской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Министерства обороны. Расчеты новых ЗРК уже заступили на боевое дежурство по прикрытию от ударов с воздуха «военных, административных и гражданских объектов».

Перед принятием новых ЗРК военнослужащие ракетного полка прошли переобучение, а затем провели проверочные боевые стрельбы на полигоне «Капустин Яр». По завершении испытаний новые комплексы совершили из Астраханской области к месту дислокации «комбинированный марш» протяженностью более 2 тыс. км.

​Первый ЗРК С-400 «Триумф» поступил на вооружение войск ПВО Западного военного округа в конце 2014-го. В течение следующего года в соединение ПВО в Ленинградской области поступили два комплекта ЗРК С-400, заступивших на боевое дежурство. В ноябре 2015-го Минобороны сообщало, что комплексное переоснащение системы воздушно-космической обороны на северо-западе России на современные радиолокационные и зенитные ракетные комплексы «позволило создать сплошное радиолокационное поле в зоне ответственности».