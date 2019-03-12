Следователи допросили мать оставленной в квартире в Подмосковье девочки

В подмосковном Раменском полицейские обнаружили пятилетнюю девочку, оставленную в квартире Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Московской области.

О плачущей в квартире девочке в полицию сообщили соседи. «Приехавшие на место сотрудники полиции вскрыли квартиру и обнаружили 5-летнюю девочку, которая, со слов соседей, находилась в закрытом помещении одна со вчерашнего вечера», — указывает СК.

По предварительным данным, девочка жила с матерью, ребенка направили в больницу для медицинского освидетельствования. Женщина в ходе опроса заявила, что была на работе и была вынуждена оставить девочку дома одну. Следователи проверят эту информацию, а также как часто ребенок посещал детский сад и поликлинику.

10 марта в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку. Следователи сообщили, что у ребенка отсутствуют социальные навыки, а украшение на шее вросло в кожу. Позднее главврач детской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов сообщил, что ребенок начал произносить слоги, а ее состояние близко к удовлетворительному. Суд арестовал 47-летнюю мать девочки до 10 мая.