Минтруд назвал сферы с избытком квалифицированных специалистов

В России избыток специалистов наблюдается в сфере бизнеса и администрации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток специалистов в сфере бизнеса и администрации», — говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве пояснили, что в данных сферах число безработных превышает число вакансий.

По данным Минтруда, численность официально зарегистрированных безработных составляет 802,4 тыс. человек. За период с 27 февраля по 6 марта число безработных возросло на 0,6%.

Ранее в Минтруде заявили, что легче всего в России трудоустроиться врачам и среднему медперсоналу. Кроме того, без труда найти работу могут специалисты в области строительства, пищевой, текстильной, швейной, деревообрабатывающей промышленности, электротехники и машиностроения. При этом сложнее всего найти работу в сфере охраны граждан и собственности.