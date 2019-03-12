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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
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Tesla $345 (+20,25%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Общество ,  
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Минтруд назвал сферы с избытком квалифицированных специалистов

В России избыток специалистов наблюдается в сфере бизнеса и администрации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Среди граждан, имеющих высший уровень квалификации, наблюдается избыток специалистов в сфере бизнеса и администрации», — говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве пояснили, что в данных сферах число безработных превышает число вакансий.

По данным Минтруда, численность официально зарегистрированных безработных составляет 802,4 тыс. человек. За период с 27 февраля по 6 марта число безработных возросло на 0,6%.

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Ранее в Минтруде заявили, что легче всего в России трудоустроиться врачам и среднему медперсоналу. Кроме того, без труда найти работу могут специалисты в области строительства, пищевой, текстильной, швейной, деревообрабатывающей промышленности, электротехники и машиностроения. При этом сложнее всего найти работу в сфере охраны граждан и собственности.

В январе Минтруд сообщил, что в 2017 и 2018 годах наиболее востребованными в России были педагоги общего и начального образования, а также бухгалтеры.

Теги: работа, Минтруд, Бизнес
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