Эксперты Минтруда назвали самые востребованные в Москве профессии

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ (ВНИИ труда) составил рейтинг российских регионов по числу вакансий и проанализировал самые востребованные профессии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе учреждения.
Первые два места в топе регионов заняли Москва и Санкт-Петербург. Вслед за ними в рейтинге идут:
- Краснодарский край
- Свердловская область
- Московская область
- Ростовская область
- Татарстан
- Башкортостан
- Красноярский край
Топ регионов составлялся на основе сведений из различных баз данных вакансий. В их числе государственный банк вакансий «Работа в России», HeadHunter и SuperJob.
Москва лидирует со значительным опережением. В 2018 году в Москве было опубликовано 540 тыс. вакансий, в Санкт-Петербурге их было в два с лишним раза меньше — 249 тыс.