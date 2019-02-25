Эксперты Минтруда назвали самые востребованные в Москве профессии

Специалисты в интернет-сфере вошли в топ самых востребованных профессий и в столице, и в Санкт-Петербурге. В регионах ситуация выглядит по-другому, отмечают в подведомственном Минтруда НИИ

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ (ВНИИ труда) составил рейтинг российских регионов по числу вакансий и проанализировал самые востребованные профессии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе учреждения.

Первые два места в топе регионов заняли Москва и Санкт-Петербург. Вслед за ними в рейтинге идут:

Краснодарский край

Свердловская область

Московская область

Ростовская область

Татарстан

Башкортостан

Красноярский край

Топ регионов составлялся на основе сведений из различных баз данных вакансий. В их числе государственный банк вакансий «Работа в России», HeadHunter и SuperJob.

Москва лидирует со значительным опережением. В 2018 году в Москве было опубликовано 540 тыс. вакансий, в Санкт-Петербурге их было в два с лишним раза меньше — 249 тыс.