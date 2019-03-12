Чемезов оценил рост ВВП России от цифровизации экономики

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов оценил, какой прирост ВВП России до 2025 года обеспечит цифровизация экономики. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы госкорпорации.

«По самым скромным подсчетам, за следующие пять-шесть лет цифровизация экономики должна дать примерно 4,5% прироста ВВП, а при амбициозном сценарии — более 11% прироста», — заявил Чемезов.

Он уточнил, что​ с точки зрения экономики цифровые технологии позволяют существенно сократить затраты и в то же время создать новые источники дохода благодаря появлению новых продуктов и сервисов и их интеграции в системные инфраструктурные проекты.

Цифровая экономика — одно из направлений нацпроектов стратегического развития, которые правительство подготовило осенью в рамках исполнения нового майского указа президента Владимира Путина.