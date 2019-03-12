Американских дипломатов обязали покинуть Венесуэлу в течение 72 часов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,71 -0,26 EUR Бирж. 74,10 -0,10 Brent 67,03 0,62% USD Нал. 66,10 65,41 EUR Нал. 74,57 73,85 USD ЦБ 65,77 -0,31 EUR ЦБ 74,07 -0,22 EUR/USD 1,1278 0,0036 BTC/USD Бирж. 3 966,10 16,20 IMOEX 2 468,13 0,09% RTSI 1 183,28 0,56% DJIA 25 598,07 -0,21% Nasdaq 7 574,41 0,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
Tesla $345 (+20,84%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
Tesla $345 (+20,84%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 65,77 (-0,31) Quote, 12:51
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 74,07 (-0,22) Quote, 12:51
Минтруд назвал сферы с избытком квалифицированных специалистов Общество, 16:39 Чемезов оценил рост ВВП России от цифровизации экономики Экономика, 16:34 «Спартак» сменит главного тренера в следующем сезоне КХЛ Спорт, 16:33 Представитель Кадырова назвал слова Даудова выражением мнения чеченцев Общество, 16:29 «Ростелеком» договорился о покупке 100% оператора Tele2 Технологии и медиа, 16:29 Европарламент проголосовал за ужесточение подхода к России Политика, 16:25 По Хибинам на машине: по шоссе, гравийке и проселкам без опасности РБК и Haval​, 16:24 ГАИ обозначила сроки введения штрафов за превышение скорости на 10 км/ч Общество, 16:08 Иванов выступил против идеи налога на экологический ущерб Политика, 16:07 Российский лыжник Устюгов допустил досрочное завершение сезона Спорт, 16:02 Американских дипломатов обязали покинуть Венесуэлу в течение 72 часов Общество, 16:00 Иностранцы установили рекорд по вложениям в российский госдолг Финансы, 15:56 Патрушев анонсировал меры против манипулирования сознанием подростков Политика, 15:53 В Москве пьяный мужчина ранил ножом шумевшего подростка Общество, 15:39
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
Американских дипломатов обязали покинуть Венесуэлу в течение 72 часов

Власти Венесуэлы дали американским дипломатам трое суток, чтобы они покинули территорию страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.

«Дипломатический персонал США должен покинуть Венесуэлу в ближайшие 72 часа», — отметил он.

Ранее 12 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на неделе все американские дипломаты покинут Венесуэлу. Он отметил, что присутствие американского дипломатического персонала стало «сдерживающим фактором для политики США».

Политика
США на этой неделе отзовут всех дипломатов из Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США в конце января. Тогда он также дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы они могли уехать. После этого большая часть сотрудников диппредставительства покинула страну.

Фотогалерея 
Последствия блэкаута в Венесуэле

В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства и пообещал провести новые выборы. Ряд стран, включая США, признали его. Другие государства, в том числе Россия, Турция и Куба поддерживают действующего президента Мадуро.

Теги: Венесуэла, дипломаты
Материалы по теме
Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему
Политика
США на этой неделе отзовут всех дипломатов из Венесуэлы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter