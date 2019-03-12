Американских дипломатов обязали покинуть Венесуэлу в течение 72 часов

Власти Венесуэлы дали американским дипломатам трое суток, чтобы они покинули территорию страны. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в Twitter.

«Дипломатический персонал США должен покинуть Венесуэлу в ближайшие 72 часа», — отметил он.

Ранее 12 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на неделе все американские дипломаты покинут Венесуэлу. Он отметил, что присутствие американского дипломатического персонала стало «сдерживающим фактором для политики США».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США в конце января. Тогда он также дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы они могли уехать. После этого большая часть сотрудников диппредставительства покинула страну.