В Шереметьево у гражданки Израиля обнаружили макет гранаты

В аэропорту Шереметьево у гражданки Израиля во время досмотра нашли макет гранаты Ф-1. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД.

«У гражданки Израиля был обнаружен макет гранаты Ф-1 с сертификатом соответствия, но он не представляет опасности, это фактически сувенир», — сказал сотрудник пресс-службы.

В дирекции по связям с общественностью аэропорта Шереметьево РБК добавили, что пассажирка вылетала в Тель-Авив. Сотрудники безопасности аэропорта, обнаружившие потенциально запрещенный к провозу предмет, вызвали сотрудников линейного управления МВД и взрывотехников Росгвардии. В результате проверки предмет передали сотрудникам МВД, с пассажирки полицейские взяли объяснение.​ Вылетела ли она в Израиль, не уточняется.

Ранее в марте в Шереметьево у сотрудника американского посольства при просвечивании багажа нашли мину без взрывчатого вещества, но со взрывателем. Отмечалось, что пустую мину американец приобрел «для личной коллекции». Сотрудника не стали задерживать, он вылетел в США. В МИДе назвали произошедшее попыткой провокации и потребовали разъяснений от американских дипломатов, Госдеп не счел мину опасной​.