Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью

Самая высокая смертность в 2018 году в России зафиксирована в Псковской и Тверской областях. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Показатель смертности в этих регионах — 16,8 человека на 1 тыс. населения. Также большая смертность в Новгородской (16,5), Ивановской (16) и Владимирской областях. Самая низкая смертность — в Чечне (4,2), Дагестане (4,8) и Кабардино-Балкарии.

В 2017 году, по данным Минздрава, самая высокая смертность была зафиксирована в Ингушетии, Чеченской Республике и Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, в конце февраля Росстат назвал основную причину смерти мужчин трудоспособного возраста в России — это болезни системы кровообращения, к которым в том числе относятся инфаркт миокарда и инсульт.