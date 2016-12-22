Минздрав назвал регионы с самой высокой смертностью

В России самые низкие показатели смертности в 2017 году в Ингушетии, Чеченской Республике и Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает газета «Известия».



Как отмечается в сообщении, всего снижение показателей смертности было зафиксировано в 79 российских субъектах. Так в Ингушетии было зарегистрировано 3,2 случая смерти на 1 тыс. населения, в Чечне — 4,6, в Ямало-Ненецком автономном округе — 4,9, в Дагестане — 5,1, в Ханты-Мансийском автономном округе — 6,2. Наибольшие показатели смертности в прошлом году были в Псковской области, где смертность составила 17,4 случая на 1 тыс. населения, Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5) и Ивановской (15,8) областях.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поясним «Известиям», что в его регионе живет много «возрастных» людей. Среди основных причин смерти — сердечно-сосудистые заболевания. «Чтобы переломить ситуацию, мы внедрили автоматизированную систему скорой медицинской помощи, которая позволила обеспечить контроль доезда бригад на случаи инфарктов и инсультов», — рассказал он. Дюмин добавил, что в отдельных районах региона были установлены девять модульных фельдшерских здравпунктов и построены пять фельдшерско-акушерских пунктов.

В конце января глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что в 2017 году уровень смертности в стране упал до минимума за последние четверть века. Она сослалась на данные Росстата, по которым смертность в 2017 году составила 2,43 случая на тысячу человек, что на 3,5% меньше показателей 2016 года.



Как сообщал Росстат, всего в прошлом году в России умерли 1,824 млн человек. Из них более половина скончались от болезней системы кровообращения. Более 280 тыс. — от других заболеваний. От так называемых внешних причин погибли 140 тыс. россиян. Так, жертвами ДТП стали 14,8 тыс. человек, покончили с собой 8,8 тыс. человек, были убиты 8,8 тыс. граждан.



Скворцова сообщала, что в 2017 году средняя продолжительность жизни составила 72,7 года. Она заявила, что перед российским здравоохранением стоит задача увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет к 2024 году, а к 2030 году — войти в список стран, где люди живут более 80 лет.