Росстат назвал основную причину смерти мужчин трудоспособного возраста

Основной причиной смерти мужчин трудоспособного возраста в России стали болезни системы кровообращения. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в 2017 году из-за болезней кровообращения, к которым относятся инфаркт миокарда и инсульт, умерли 102 тыс. мужчин в возрасте от 16 до 59 лет. Из-за внешних причин (ДТП, несчастные случаи и т.п.) скончались 86,9 тыс. мужчин, а от новообразований — 42 тыс.

Также причинами смерти мужчин стали болезни органов пищеварения (26 тыс.), инфекционные и паразитарные заболевания (около 20 тыс.) и болезни органов дыхания (12 тыс.).

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова говорила, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением алкоголя. По ее словам, в последнее время смертность снизилась из-за сокращения числа алкогольных суррогатов.