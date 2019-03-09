СБУ связала запрет на въезд журналисту из Австрии и его безопасность

СБУ связала запрет на въезд журналисту из Австрии и его безопасность

Запрет журналисту австрийской телекомпании ORF Кристиану Вершюцу въезжать в Украину объясняется необходимостью обеспечить его безопасность. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ) в Facebook.

​В СБУ отметили, что приняли решение не пускать журналиста в страну и таким образом обеспечить его безопасность, так как ранее Вершюц говорил в интервью, что опасается за свою жизнь на Украине.

Власти Украины запретили Вершюцу въезд в страну 7 марта. Как отмечала ORF, Киев обвиняет его в «преднамеренном нарушении государственной границы Украины», «участии в попытках оправдать аннексию Крыма» и «антиукраинской пропаганде». В МИДе Австрии это решение сочли «актом цензуры, который неприемлем в Европе».