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Delta Air Lines $70 (+36,88%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Порошенко поручил конструкторам разработать высокоточные ракеты

Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать высокоточное ракетное оружие с повышенным радиусом действия. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Ставим задачу сейчас конструкторским бюро и оборонной промышленности: нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага», — сказал он на встрече с 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригадой.

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США возобновят производство запрещенных ДРСМД ракет

Ранее Порошенко объявлял о намерении Украины развивать свое ракетное вооружение в связи с выходом России и США из ДРСМД. При этом он добавил, что Киев не намерен «повторять ошибки Будапештского меморандума», который гарантировал Украине территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия и вступление в договор о его нераспространении.

Теги: Петр Порошенко, ДРСМД, ракеты
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