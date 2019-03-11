Порошенко поручил конструкторам разработать высокоточные ракеты

Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать высокоточное ракетное оружие с повышенным радиусом действия. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Ставим задачу сейчас конструкторским бюро и оборонной промышленности: нам нужно высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия, способное в ответ на агрессию поражать цели далеко в тылу врага», — сказал он на встрече с 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригадой.

Ранее Порошенко объявлял о намерении Украины развивать свое ракетное вооружение в связи с выходом России и США из ДРСМД. При этом он добавил, что Киев не намерен «повторять ошибки Будапештского меморандума», который гарантировал Украине территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия и вступление в договор о его нераспространении.