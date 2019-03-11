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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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В Киеве заметили три корабля ФСБ России недалеко от украинского буксира

Три корабля ФСБ России сопроводили ​украинский буксир «Корец», который вышел в Азовское море на учения. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

«Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял «Корец» на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии впереди», — говорится в сообщении.

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Среди них был российский сторожевой корабль «Краснодарец». При этом офицер тактической группы капитан второго ранга Максим Носенко отметил, что сопровождение украинских кораблей российскими является «типичным поведением». «Корец» также выходил в море с украинскими катером «Гюрза» и кораблями Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы.

В Минобороны отметили, что экипаж буксира отработал вопросы противодиверсионной обороны, а также занимался практикой стрельб из корабельного вооружения и стрелкового оружия и радиообмена.

В конце ноября 2018 года три судна ВМС Украины вошли в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Впоследствии их задержали пограничники. Моряков арестовали по обвинению в нарушении границы (ст. 322 УК РФ). При этом Киев заявлял, что уведомлял Москву о проходе кораблей.

Теги: ФСБ России, корабли, Азовское море
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