В Киеве заметили три корабля ФСБ России недалеко от украинского буксира

В Киеве заметили три корабля ФСБ России недалеко от украинского буксира

Три корабля ФСБ России сопроводили ​украинский буксир «Корец», который вышел в Азовское море на учения. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

«Приблизившись к нашему буксиру по левому борту на расстояние около трех морских миль, корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял «Корец» на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии впереди», — говорится в сообщении.

Среди них был российский сторожевой корабль «Краснодарец». При этом офицер тактической группы капитан второго ранга Максим Носенко отметил, что сопровождение украинских кораблей российскими является «типичным поведением». «Корец» также выходил в море с украинскими катером «Гюрза» и кораблями Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы.

В Минобороны отметили, что экипаж буксира отработал вопросы противодиверсионной обороны, а также занимался практикой стрельб из корабельного вооружения и стрелкового оружия и радиообмена.