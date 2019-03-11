Почти 70% украинцев заявили о недоверии Порошенко

В преддверии выборов президент Украины Петр Порошенко вызывает недоверие у 69% граждан страны, следует из данных опроса социологической группы «Рейтинг».
Также 71% избирателей не доверяют лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко (71%).
Самый высокий уровень доверия — у шоумена Владимира Зеленского (43%). Помимо него, украинцы доверяют лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (28%) и лидеру «Гражданской позиции» Анатолию Гриценко (26%). При этом Порошенко доверяют 24% опрошенных, Ляшко — 19%, бывшему министру обороны Юрию Бойко — 18%.