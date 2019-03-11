Почти 70% украинцев заявили о недоверии Порошенко

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Бюллетени будут содержать фамилии 39 кандидатов. Ранее ЦИК зарегистрировала 44 кандидата, однако впоследствии пятеро отказались от участия в выборах.

В феврале Зеленский возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины. Согласно опросу Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова, готовность поддержать его на выборах выразили 17,5% всех опрошенных и 19% тех, кто собирается голосовать.