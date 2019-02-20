Зеленский вновь возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

Актер и шоумен Владимир Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине, его готовы поддержать на выборах 17,5% опрошенных и 19% из тех, кто намерен голосовать. Об этом сообщается на сайте Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова.

На втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую поддержали 16,8% от общего числа респондентов и 13,8% тех, кто заявил, что пойдет на выборы. При этом действующий президент Украины Петр Порошенко занял третью строчку с поддержкой 13,1% от общего числа и 11,5% от голосующих опрошенных.

У респондентов также спрашивали, за кого бы они проголосовали, если бы во второй тур вышли пары из Зеленского, Порошенко и Тимошенко. Так, шоумен бы победил действующего президента (32,2% против 19,1%) и лидера «Батькивщины» (28,7% против 18,6%), следует из данных опроса. В такой же ситуации Тимошенко обошла бы Порошенко, набрав 22,4% против 20%, отметили социологи.