Прокуратура Ангарска начала проверку после жертвоприношения верблюдов

Прокуратура Ангарска организовала проверку после того, как в Сети появились кадры жертвоприношения верблюдов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области.

«Прокуратурой города Ангарска организованы и проводятся проверки по факту опубликования в сети «Интернет» информации о совершении на территории Ангарского городского округа обряда с жертвоприношением верблюдов», — говорится в сообщении.

В начале февраля в Сети появилось видео, на котором байкальские шаманы из организации «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» («Вечно синее небо») принесли в жертву пять верблюдов «на укрепление России и ее народов».

Ритуал проводил заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. «Все проходит с уважением к животному, нельзя, например, чтобы его кровь попала на землю. А современные буряты не знают старых традиций и называют это варварством», — сказал он иркутскому отделению «Комсомольской правды».

Цыбиков сообщил, что ему позвонил заводчик верблюдов из Бурятии и рассказал, что скоро начнется весенний гон, когда животные станут агрессивными, и «многих придется забить». По словам заместителя верховного шамана, заводчик предложил купить верблюдов для ритуала.