В Москве 9 марта стал самым теплым днем 2019 года

В Москве 9 марта стал самым теплым днем 2019 года

В Москве 9 марта стал самым теплым днем с начала 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

В Московском метеобюро рассказали РБК, что температура воздуха на главной столичной метеостанции на ВДНХ к 12:00 достигла плюс 6 градусов.

Предыдущий температурный максимум для 9 марта был установлен в 2017 году, когда столбики термометров показали плюс 10 градусов.

Тем не менее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области на 10 марта из-за сильного ветра. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

