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МЧС предупредило о резком усилении ветра в Московской области

В МЧС предупредили жителей Подмосковья об усилении порывов ветра до 17 м/с. Соответствующее СМС-сообщение министерство разослало местным жителям.

Так, по данным синоптиков, ветер начнет усиливаться 9 марта с 07:00 по 17:00, начиная с западных регионов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве и области столбики термометров днем покажут от 3 до 5 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 5-10 м/c, местами — 12-17 м/c. К ночи температура понизится до 1 градуса ниже нуля.

По данным синоптиков, 10 и 11 марта порывы ветра так же будут достигать 17 м/с.

Теги: предупреждение, ГУ МЧС, усиление ветра
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