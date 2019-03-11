Прокуратура попросила посадить главу грозненского «Мемориала» на 4 года

Представитель прокуратуры попросил суд приговорить к четырем годам колонии общего режима главу грозненского филиала правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, сообщает корреспондент ТАСС, присутствовавший на заседании Шалинского районного суда.

Государственный обвинитель мотивировала позицию прокуратуры тем фактом, что Титиев обвиняется в хранении наркотиков. По ее словам, «незаконный оборот наркотических веществ опасен вовлечением в террористическую деятельность», указывает «Новая газета».

Титиев был задержан в Чечне 9 января 2018 года. Причиной стало обнаружение наркотиков в его автомобиле. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков).

Защита Титиева утверждает, что марихуану ему подбросили сотрудники правоохранительных органов, а само задержание проходило с нарушением закона.

В июле прошлого года Верховный суд Чечни отказался удовлетворить просьбу защиты Титиева перенести рассмотрение его дела в другой регион. С просьбой забрать дело у правоохранительных органов Чечни и передать его управлению МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу выступала и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В ответ глава республики Рамзан Кадыров назвал подобное предложение «странным». По его словам, такая постановка вопроса говорит о недоверии к следователям и судьям.