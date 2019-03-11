На Украине назвали причину попадания в «заложники Кремля» в 1945 году

На Украине назвали причину попадания в «заложники Кремля» в 1945 году

Экс-депутат Верховной рады Украины Эдуард Леонов, выступая на политическом шоу «Тема» на телеканале NewsOne, заявил, что из-за разницы часовых поясов Украина в 1945 году попала в «заложники Кремля».

Он пояснил, что когда нацистская Германия объявила о капитуляции, в Европе было 23:00 8 мая, а в Москве 01:00 9 мая. «Один час превратил всех нас в заложников Кремля», — сказал он.

Леонов отметил, что с тех пор вся Европа отмечает окончание войны 8 мая, а Украина из-за разницы часовых поясов «привязана» к России и вынуждена отмечать это событие 9 мая.​