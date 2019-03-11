На Сахалине задержанный умер в отделении полиции

На Сахалине задержанный умер в отделении полиции

На Сахалине в камере административно-задержанных ОМВД России по городскому округу «Долинский» скончался задержанный. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Сахалинской области.

Сообщение о смерти 32-летнего местного жителя поступило в Следственный комитет 9 марта в 06:20 по местному времени (22:30 мск 8 марта), отметили в ведомстве.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина, содержался в камере за административное правонарушение», — говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины пока неизвестна. Следователи проводят мероприятия для установления причины гибели местного жителя.