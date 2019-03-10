Детский омбудсмен Москвы отреагировал на обнаружение истощенной девочки

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович в эфире телеканала «Россия 24», комментируя обнаружение в одной из столичных квартир пятилетней девочки с признаками истощения, заявил, что у социальных служб не было информации о семье ребенка.

«По предварительным данным, наши социальные службы не имели информации по поводу этой семьи, надо понять, почему, были ли сигналы. Если нет, то странно, это все-таки квартира, не дом отдельный», — сказал он.

По его мнению, соседи должны были раньше почувствовать, что в квартире, где была обнаружена девочка, происходит что-то необычное. Омбудсмен подчеркнул, что сейчас основная задача — разобраться и понять, почему подобное могло случиться. «И почему не сработали те службы, которые должны были сработать гораздо раньше», — добавил он.

Бунимович отметил, что эта ситуация, а также состояние девочки находятся под его контролем. Он уточнил, что в настоящее время за ребенком наблюдают врачи.