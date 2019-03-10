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Два человека пострадали при падении рекламного щита в Петербурге

Два человека пострадали при падении рекламного щита из-за сильного ветра в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила на своей странице в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина.

По ее словам, инцидент произошел на проспекте Энгельса, у станции метро «Проспект просвещения». Двоих пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу.

«По состоянию на 16:00 мск пострадавшие в реанимации, состояние тяжелое», — говорится в сообщении.

В субботу из-за сильного порывистого ветра, снегопада и нулевой видимости в Северной столице произошло несколько ДТП. Кроме того, с 11:00 до 14:20 мск полностью закрывался международный аэропорт Пулково, в связи с чем прибывающие рейсы перенаправляли на запасные аэродромы, а рейсы на вылет задерживались.

Накануне из-за резкого подъема воды закрывались затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Теги: Санкт-Петербург, Падение, пострадавшие
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