В Санкт-Петербурге закрыли аэропорт Пулково из-за метели

В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково закрыли из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управляющей аэропортом компании «Воздушные ворота Северной столицы».

По данным пресс-службы, в Пулково запретили взлетно-посадочные операции с 11:00 до 13:00 по московскому времени. В компании отметили, что, по прогнозу, после 13:00 ожидается улучшение погодных условий.

«Ряд прибывающих рейсов ушли на запасные аэродромы, часть рейсов отправлена в зону ожидания», — подчеркнули в пресс-службе.

Пассажирам рекомендовали следить за статусами рейсов.