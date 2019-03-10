Кадыров счел провокацией попытку дипломата из США провезти мину в багаже

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент в московском аэропорту Шереметьево с сотрудником посольства США, в багаже которого была найдена минометная мина. По его словам, инцидент мог быть провокацией, организованной свыше.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Мина в багаже, какой бы она ни была, а угрозы нет... Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения. Это общеизвестная истина!» — написал Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Также глава республики предположил, что американский дипломат «пытался прощупать систему безопасности Шереметьево».

«Для чего? Уверен, что этот вопрос не останется без ответа!» — отметил Кадыров.

9 марта в МИД России сообщили о задержании сотрудника посольства США, который попытался пронести в аэропорт Шереметьево мину без взрывчатого вещества, но со взрывателем. Дипломата задержали на входе с улицы в терминал D при просвечивании багажа.

«РИА Новости» сообщало, что сотрудник посольства намеревался вылететь из России в США после окончания командировки в Москву. Дипломат объяснил, что пустую мину он приобрел «для личной коллекции». Сотрудники полиции не стали задерживать дипломата. Ему переоформили билет, после чего он вылетел в Нью-Йорк.

В российском ведомстве предположили, что случившееся могло быть попыткой провокации. По данным МИДа, сотрудник американского посольства имел прямое отношение к вооруженным силам США.

В МИДе также убеждены, что попытка пронести мину в багаже была сознательной и не была результатом случайности.

В Госдепартаменте США, комментируя ситуацию, заявили, что мина, которую обнаружили в багаже сотрудника американского посольства в Шереметьево, не представляла опасности для других пассажиров.