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В Краснодарском крае в ДТП со скорой помощью погибла пациентка

В результате ДТП со скорой помощью в Армавире погибла пациентка, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, на пересечении улиц столкнулись скорая помощь, автомобиль Shkoda и «Газель». Уточняется, что автомобиль скорой двигался с проблесковыми маячками, а «Газель» была припаркована на обочине. «В результате ДТП в скорой помощи пострадали трое сотрудников, в Skoda — один пострадавший. Также в автомобиле «скорой погибла женщина», — сказали в ведомстве. Причины смерти женщины пока не известны.

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В августе в Москве на улице Дмитрия Ульянова произошло ДТП с участием скорой помощи и автомобиля Nissan Juke. В результате скорая помощь опрокинулась.

Теги: скорая помощь, ДТП, Краснодарский край
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