В Самарской области в ДТП со скорой помощью погибли два человека

В Самарской области в результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем погибли два человека, пострадали двое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД.



Инцидент произошел на трассе в Хворостянском районе. Водитель скорой помощи выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина». В МВД уточнили порталу «Волга Ньюс», водитель не справился с управлением.

Шофер и пассажир скорой скончались на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля и находившийся с ним человек были госпитализированы. По факту произошедшего полицейские начали проверку.

На сайте регионального ГУ МЧС сообщается, что ДТП произошло на 27-м километре дороги Осинки — Хворостянка. В ликвидации его последствий принимали участие три человека и одна единица техники.