В Москве в результате ДТП опрокинулась машина скорой помощи

На юге-западе Москвы в результате ДТП опрокинулась машина «скорой помощи». Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает агентство «Москва».



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на улице Дмитрия Ульянова. По словам собеседника агентства, «скорая» попала в ДТП с автомобилем Nissan Juke.

Представитель экстренный служб рассказал «РИА Новости», что пострадала фельдшер. Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что в момент инцидента внутри «скорой помощи» был пациент. По его словам, мужчину достали из опрокинувшегося автомобиля и повезли в госпиталь. Источник в экстренных службах ТАСС сообщил, что при ДТП пострадали три человека, один из которых был госпитализирован.