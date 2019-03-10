В Польше из-за ветра без электричества остались 150 тыс. человек

В Польше из-за ветра без электричества остались 150 тыс. человек

В Польше из-за сильного ветра пострадал один человек, 148 тыс. граждан остались без электричества. Об этом сообщает Правительственный центр безопасности республики.

Больше всего потребителей осталось без электричества в Мазовецком воеводстве — 46 тыс. человек. По данным центра, женщина в Отвоцке пострадала в результате падения дерева. Также ветер сорвал крыши с 19 домов.

В сентябре сильный ветер обесточил 140 тыс. зданий в Чехии, аварии произошли более чем на 120 высоковольтных проводах и сотнях низковольтных линий. Самая сложная ситуация наблюдалась в городе Раковник, где из-за сильного ветра и падения деревьев упало шесть высоковольтных башен.