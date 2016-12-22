В Подмосковье без света остались более 60 тыс. человек

В Московской области около 62 тыс. человек остались без электричества из-за аварии на подстанции «Раменская», об этом сообщило Минэнерго России.
«В 11:02 действием защит отключилась первая и вторая цепи воздушных линий 110 кВ «Донино — ЦАГИ». Обесточена подстанция 110 кВ «Раменская», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы.
По данным «Интерфакса», для восстановления электроснабжения специалисты задействовали резервные схемы питания и около 40 передвижных электростанций. «Переключение уже идет», — сказал собеседник агентства в Министерстве энергетики Подмосковья. Штатную схему электроснабжения планируется восстановить в ближайшие часы.
Причиной аварии в ведомстве назвали деревья, которые ветер повалил на провода
«МОЭСК уже все включил[а], в настоящее время идет проверка по линии Мособлэнерго», — сообщили РБК в пресс-службе Раменского муниципального района.