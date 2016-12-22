В Чехии сильный ветер обесточил 140 тыс. домов

В Чехии 140 тыс. зданий были обесточены из-за сильного ветра. Об этом сообщила представитель национальной компании — распределителя электроэнергии «Чешские энергетические предприятия» Соня Голингерова, пишет портал Zpravy.



По ее словам, аварии произошли на более 120 высоковольтных проводах и сотнях низковольтных линий. Она добавила, что самая сложная ситуация наблюдается в городе Раковник, который находится в 50 км от Праги. Голингерова рассказала, что там из-за падение деревьев и сильного ветра упали шесть высоковольтных башен. Она добавила, что некоторые из них рухнули на кабели и порвали их.



Как отмечается портал, сбои в подаче электричества происходили в нескольких регионах страны. Так, 20 тыс. домохозяйств остались без света в регионе Южная Богемия. Там было зафиксировано 15 сбоев на высоковольтных линиях передач.



По данным Чешского гидрометеорологического института, порывы ветра могут достигать от 72 км/ч до 90 км/ч, что соответствует сильному шторму. В горах они могут достигнуть скорости 126 км/ч, что эквивалентно по силе торнадо. Метеорологи предупредили, что из-за сильного ветра могут упасть деревья, он может срывать крыши домов. На территории Чехии было объявлено экстренное предупреждение, которое будет действовать до 06:00 понедельника, 24 сентября (07:00 мск).



Как сообщает Info.Cz в некоторых частях страны ветер ломал деревья. Также из-за шторма были зафиксированы сбои в работе железной дороги в связи с опасностью падения деревьев на железнодорожное полотно. В Праге из-за сильных дождей задерживались трамваи из-за затопления рельсов.

Портал Вlesk опубликовал видео пользователя Twitter, на котором показан обрушившийся шторм.