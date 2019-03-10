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Tata $17,65 (+32,21%) прогноз Credit Suisse к 01.03.20 Купить
Chevron $135 (+10,05%) прогноз Credit Suisse к 06.02.20 Купить
L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
Юнипро ₽3,16 (+16,69%) прогноз ВТБ Капитал к 05.03.20 Купить
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Общество ,  
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В Москве из квартиры рэпера Bahh Tee похитили 4 млн руб.

Из квартиры рэпера Bahh Tee (Бахтияр Алиев) на западе Москвы похитили 4,2 млн руб. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и РЕН ТВ.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству подтвердили факт кражи, однако не уточнили фамилию потерпевшего. Как заявили в полиции, злоумышленник подобрал ключ к двери квартиры на Веерной улице и украл оттуда деньги. По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Общество
В Подмосковье обокрали дом тренера сборной России по фехтованию

В сентябре неизвестные ограбили дом музыканта и певца Владимира Кузьмина в Подмосковье. СМИ писали, что было похищено​ около 10 млн руб. По данным полиции, преступники проникли в дом и заставили находящегося там рабочего передать им деньги. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Теги: деньги, кража, рэпер
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