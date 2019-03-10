В Москве из квартиры рэпера Bahh Tee похитили 4 млн руб.

Из квартиры рэпера Bahh Tee (Бахтияр Алиев) на западе Москвы похитили 4,2 млн руб. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и РЕН ТВ.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству подтвердили факт кражи, однако не уточнили фамилию потерпевшего. Как заявили в полиции, злоумышленник подобрал ключ к двери квартиры на Веерной улице и украл оттуда деньги. По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В сентябре неизвестные ограбили дом музыканта и певца Владимира Кузьмина в Подмосковье. СМИ писали, что было похищено​ около 10 млн руб. По данным полиции, преступники проникли в дом и заставили находящегося там рабочего передать им деньги. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.