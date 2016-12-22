В Подмосковье обокрали дом тренера сборной России по фехтованию

Неизвестные вынесли из дома женские часы и ювелирные изделия. Главный тренер говорит, что воры пытались пробраться еще в несколько соседних домов

Ильгар Мамедов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Загородный дом главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова в Подмосковье ограбили неизвестные.​ Об этом тренер заявил в разговоре с агентством «РИА Новости».

«Залезли через второй этаж. Какие-то ненормальные. Мы их спугнули, поэтому они выпрыгнули из окна и убежали, прихватив женские часы и золотые украшения», — отметил он.

По его словам, директор поселка рассказал ему, что помимо его дома грабители пытались проникнуть как минимум еще в пять домов.​

«Вчера по их следам шла полиция. Они ушли в лес в сторону Митино. Было уже темно, снег в лесу, их не смогли настигнуть. Полиция оперативно действовала», — сообщил Мамедов.

Факт кражи из загородного дома Мамедова подтвердили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«10 декабря по данному факту было заведено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленников», — сказали в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Mash, неизвестные вынесли из дома тренера в микрорайоне Новогорск к северу от Москвы шесть пар женских наручных часов. Телеканал РЕН-ТВ, в свою очередь, указывает, что воры украли пять пар часов. Общая сумма ущерба, по данным СМИ, составляет более 200 тыс. руб.

Ильгар Мамедов является двукратным олимпийским чемпионом (1988 и 1996 годы) и чемпионом мира по фехтованию (1989 год). Помимо этого в его послужном списке — первенство на Кубках Европы 1995, 1996, 1998 и 2000 годов. Главным тренером российской сборной по фехтованию Мамедов работает с октября 2012 года. На прошедших в 2016 году в Бразилии летних Олимпийских играх сборная России под его руководством завоевала четыре золотые медали, одну серебряную и две бронзовые, заняв первое место в общем зачете среди всех стран.​